Unlimitednews.it - Usa, Trump “Ripristineremo la bilancia della giustizia in America”

Leggi su Unlimitednews.it

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Hanno spiato la mia campagna elettorale e lanciato una bufala dopo l’altra, hanno infranto la legge e io, la mia famiglia, il mio staff e i miei sostenitori siamo stati perseguitati su vasta scala. Hanno perquisito la mia residenza a Mar-a-lago e hanno fatto tutto ciò che era in loro potere per impedirmi di diventare presidente degli Stati Uniti”. Queste le parole del presidente Donaldnel corso del suo intervento al Dipartimento di.Nel corso del suo lungo intervento il magnate ha parlato dei suoi problemi con la, legati, secondo lui, all’amministrazione Biden, accusata di aver fatto di tutto per ostacolare il ritorno dialla Casa Bianca: “Hanno cercato di trasformare l’in un paese corrotto e del terzo mondo – ha affermato-.