Gli Stati uniti stanno affrontando una grave “”, nonostante le rassicurazioni di Donald Trump. Idi questi alimenti sono aumentati vertigionasemente e secondo Danske Aeg, l’associazione danese di riferimento per il settore, gli Usa avrebbero chiestoe ad altri paesi europei di concedere l’esportazioneper contrastare l’emergenza. La richiesta dida parte del dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (Usda) è arrivata insieme all’imposizione dei dazi da parte degli Usa nei confronti degli stati europei, in una sfida commerciale che è appena cominciata. Inoltre, Trump in passato aveva minacciato sanzioni economiche contro lase questa non avesse acconsentito all’annessione della Groenlandia agli Stati Uniti: Il presidente americano aveva persino ribadito che l’unione con l’America sarebbe avvenuta in un modo o nell’altro, sebbene il territorio sia autonomo e legato a uno stato membro dell’Ue.