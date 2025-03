Liberoquotidiano.it - Usa, il vicepresidente Vance e la moglie contestati al Kennedy Center

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ildegli Stati Uniti JDe la Second Lady Ushasono stati fischiati da alcune persone presenti in sala mentre partecipavano a un concerto a Washington alfor the Performing Arts. Ilè in subbuglio da quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha costretto la dirigenza del centro a dimettersi e ha assunto la presidenza del consiglio di amministrazione. Una decisione che fa parte della sua ampia campagna contro la cultura “woke”.