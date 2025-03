Lapresse.it - Usa, forti tempeste in Missouri e Arkansas: almeno 16 morti

Le violentiche si sono abbattute in alcune parti degli Stati Uniti hanno causato16e la distruzione di decine di case. Le autorità hanno riferito che il maggior numero di vittime, fino a questa mattina, si è registrato in, dove i tornado abbattutisi durante la notte hanno provocato10. Diverse persone sono rimaste ferite.Le autorità dell’hanno riferito che tre persone sono morte nella Contea di Independence e altre 29 sono rimaste ferite in otto contee mentre leattraversavano lo Stato durante la notte. Le autorità hanno comunicato che tre persone sono morte in incidenti stradali causati da una tempesta di polvere ad Amarillo, nel Texas. Le vittime sono state causate da un enorme sistema diche si sta muovendo attraverso il Paese, scatenando venti che hanno provocatodi polvere mortali e alimentato oltre 100 incendi.