Velvetgossip.it - Urtis contro la conduttrice: Ingrata, le devo molto

In un episodio recente del programma “Perse”, la notaSabrina Bambi ha ospitato laversa Jenny, che ha suscitato scalpore con le sue affermazioni sulla gratitudine nel mondo dello spettacolo.ha condiviso aneddoti intriganti legati alla sua vita personale e professionale, ma ciò che ha davvero catturato l’attenzione è stata la sua dichiarazione riguardante un famoso chirurgo e sua sorella, unabiondaamata dal pubblico.ha affermato che ci sono persone, in particolare un chirurgo di successo, chenoa lei, evidenziando la mancanza di riconoscimento ricevuta in cambio. “Se mi voglio togliere un sassolino dalle scarpe? Certo lo faccio volentieri. Parliamo di persone che ho aiutato nella mia vita. Qualcuno che è stato poco grato c’è”, ha dichiarato, accendendo l’interesse dei fan e degli esperti del settore.