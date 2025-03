Biccy.it - Urtis bacchetta una nota conduttrice: “Ingrata, deve tanto a me”

Dopo Wanda Fisher, Alex Palmieri, i Jalisse e Cristina D’Avena, Sabrina Bambi nel suo show Perse ha ospitato Jenny. Oltre ad aver fatto delle rivelazioni molto particolari sui suoi incontri privati con Fabrizio Corona, Jenny ha dichiarato che ci sono diversi personaggi che devono molto a lei, in particolare un noto chirurgo e sua sorella, che pare sia una showgirl efamosa.“Se mi voglio togliere un sassolino dalle scarpe? Certo lo faccio volentieri. Parliamo di persone che ho aiutato nella mia vita. Qualcuno che è stato poco grato c’è. Posso fare un esempio. C’è un chirurgo che adesso è diventato molto famoso e che ha lavorato per me, è fratello di unashowgirl bionda e molto conosciuta. Ecco loro devono ringraziare me per dove sono arrivati e dove sono adesso.