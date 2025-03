Ilrestodelcarlino.it - Urbino: Guidi, Carobini e Rossi si dimettono

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 15 marzo 2025 - Massimo, Gabrielee Silviasi sono dimessi da consiglieri comunali. Lo hanno annunciato stamattina nel corso di una conferenza stampa, a cui era presente anche lo stesso sindaco Maurizio Gambini. Dimissioni annunciate Dopo un lungo discorso su tutti i fatti successi in queste settimane,ha annunciato le sue dimissioni, già anticipate al sindaco un paio di giorni fa: “Tutte le cose che sono successe non mi hanno fatto avere dubbi, da giorni. Due giorni fa, senza alcuna trattativa, mi sono visto col Sindaco e gli ho annunciato di dimettermi da consigliere comunale, per tagliare qualsiasi discorso e per salvaguardare la mia dignità personale. E ho aggiunto che ci avrei tenuto che comunque anchepotessero scegliere in autonomia cosa fare come hanno fatto finora, al contrario di quanto è stato detto.