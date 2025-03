Sport.quotidiano.net - Un’Italia nerazzurra. Il ct si gode il big match. La sfida scudetto diventa vetrina per Coverciano

Ci sarà tanto azzurro in campo nellatra nerazzurri, bergamaschi e milanesi, in programma domani sera alle 20.45 al Gewiss Stadium, ultimoprima della prima sosta del 2025 per le nazionali. Il ct Luciano Spalletti, nella lista dei 25 convocati per i quarti di finale di Nations League contro la Germania - in programma giovedì 20 marzo allo stadio Meazza di Milano e domenica 23 marzo al BVB Stadion di Dortmund – ha inserito tre atalantini e tre interisti. Al netto di assenze già annunciate per infortunio: ovviamente out Federico Dimarco, che non recupera neanche per Bergamo. E assenti gli atalantini Scamacca e Scalvini, indisponibili fino a giugno. Sul fronte atalantino, però, ci si attendeva un numero maggiore di convocati. Non c’è, ancora una volta, il portiere Marco Carnesecchi, imbattuto in campionato da quattro gare consecutive, ritenuto nelle gerarchie del ct di Certaldo (che proprio un anno fa lo aveva chiamato come terzo per la tournée americana) dietro a Donnarumma, Vicario e Meret.