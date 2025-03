Unicredit semaforo verde dalla Bce Può salire al 299% in Commerzbank

Quotidiano.net - Unicredit, semaforo verde dalla Bce. Può salire al 29,9% in Commerzbank

Christine Lagarde ha mantenuto la promessa. Da sempre favorevole alle fusioni transfrontaliere delle banche europee, la presidente della Bce aveva fatto capire da tempo di considerare la scalata disuun’opportunità per rafforzare il sistema. Così ieri ha acceso la lucesull’operazione, autorizzando il gruppo guidato dall’ad Andrea Orcel afino al 29,9% del capitale della banca tedesca. Ma la strada verso l’aggregazione è ancora lunga e una scelta, chiarisce Piazza Gae Aulenti, non maturerà se non ben oltre la fine di quest’anno. Una tempistica più lunga del previsto, anche perché – si legge in una nota – "mentre l’approvazione evidenzia la solidità finanziaria e l’ottemperanza regolamentare di, vi sono ancora diversi fattori che determineranno qualsiasi sviluppo successivo e la relativa tempistica".