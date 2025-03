Liberoquotidiano.it - "Un'eruzione peggiore di quella che distrusse Pompei": Campi Flegrei, la previsione è agghiacciante

Leggi su Liberoquotidiano.it

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata poco dopo le 13.30 nella zona dei. Il sisma ha avuto un epicentro con una profondità di 3 chilometri. La scossa è stata registrata dalla Sala operativa Ingv-Ov, Osservatorio vesuviano, di Napoli. Nella serata di ieri, venerdì 14 marzo, nella zona deiè stata registrata una nuova scossa di magnitudo 3.5 a una profondità di 3 km, con epicentro nei pressi di via Provinciale San Gennaro nel comune di Pozzuoli. Una situazione,ai, che allarma anche gli esperti. A cominciare da Mario Tozzi, primo ricercatore del Cnr, geologo e divulgatore in tv. Secondo lui esiste un reale pericolo, addiritturadi quello che annientànel 79 d.c. "Nel caso in cui si scateni un terremoto ai, la situazione potrebbe essere anche- ha ammesso l'esperto -.