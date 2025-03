Una scossa fortissima Terremoto l’allarme durante il concerto di Miguel Bosé | sala evacuata fan terrorizzati in fuga

Leggi su Caffeinamagazine.it

La terra tremaildiBosè, il famoso cantante costretto a interrompere la sua esibizione e fuggifuggi tra il pubblico in. Un violentoha scosso la terra venerdì sera, gettando nel panico migliaia di persone. La, di magnitudo 5,5, ha colpito con forza e si è fatta sentire anche in città, dove sirene e allarmi hanno spinto i residenti a fuggire dalle proprie abitazioni e a cercare riparo nelle strade.L’evento sismico non ha provocato vittime o danni significativi, secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità, ma ha avuto un impatto notevole sulla popolazione, che ha vissuto momenti di paura e incertezza. Proprio mentre lacolpiva, centinaia di persone erano riunite in un celebre auditorium per assistere aldel cantante.