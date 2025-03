Iltempo.it - "Una piazza per l'Europa", Conte dà forfait in una piazza gremita. Spunta il fantoccio anti-Trump

Sulle note dell'Inno alla gioia si è aperta la manifestazione «Unaper l'. Tante città, un'unica voce», promossa da Michele Serra. In unadel Popolo stracolma di gente, sventolano le bandiere dell'Unione europea, della Pace, del Movimento Federalista Europeo, dell'Ucraina e della Georgia. I cartelli riportano le scritte «Terra rara e preziosa», «Un sistema economico dove i ricchi diventano sempre + ricchi e i poveri sempre + poveri non merita di essere difeso». Tra i presentianche undi Donaldcon in bocca del denaro. Serra aveva lanciato un appello affinché venisse organizzata unaper rilanciare l'e i suoi valori fondativi di giustizia sociale, libertà e pace, a tutela della democrazia. Alla sua proposta hanno aderito diversi sindaci di ogni schieramento, tra cui il primo cittadino di Roma Roberto Gualtieri, e poi associazioni, sindacati, personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, della cultura, politici e tre senatori a vita, Renzo Piano, Liliana Segre ed Elena Cattaneo.