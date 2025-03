Ilrestodelcarlino.it - Una perizia psichiatrica per la stalker

Si è tenuto ieri in tribunale a Forlì (giudice Elisabetta Giorgi, pm Antonio Bartolozzi) l’incidente probatorio per richiedere unaper la36enne che per mesi avrebbe perseguitato Paolo Zignani (nella foto), autotrasportatore di Borello 57enne, tutelato dall’avvocato Raffaele Pacifico. La 36enne (aiutata dalla madre) avrebbe fatto arrivare, a casa del camionista, oltre 50 carri funebri pronti a ritirare la sua salma, e 840 servizi non richiesti, tra fioristi, carri attrezzi, ambulanze, imbianchini, uomini alla ricerca di prestazioni sessuali. Ieri sono stati nominati il perito del giudice (dottor Michele Sanza) e il consulente della difesa (dottoressa Roberta Bruzzone). I due esperti depositeranno entro il 20 giugno una relazione che valuti la capacità di intendere e di volere della 36enne indagata (difesa dall’avvocata Francesca Marengo), la sua capacità di stare in giudizio e la sua pericolosità sociale.