Unlimitednews.it - Una nave ospedale civile, a Palermo il Poly-clinic techno boat

(ITALPRESS) – Un concept d’avanguardia che fonde tecnologia, sanità e industria navale: è questa la visione di(Pctb), un modello dipoliambulatorio pensato per soddisfare i bisogni di salute globali, con particolare attenzione al bacino mediterraneo e alla fascia costiera circum-africana.Pensata e attrezzata per la massima efficacia in scenari operativi epidemici, pandemici ed emergenziali, è tuttavia fruibile allo stesso modo anche per il supporto umanitario, educativo e formativo in senso lato. “Sono sempre molto propensa sia ai privati che ai professionisti che hanno un’innovazione e soprattutto hanno uno spirito imprenditoriale che può essere utile al pubblico – ha spiegato all’ITALPRESS la presidente dell’intergruppo parlamentare “Riprogettiamo l’Italia”, Erica Mazzetti -.