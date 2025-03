Ilgiorno.it - Una mostra per conoscersi. Vizi e difetti umani diventano opere d’arte

CERNOBBIO (Como) Frammenti di tempo, protagonisti dipittoriche in cui il fattore umano è il soggetto principale della ricerca. È l’arte di José Molina, artista spagnolo che da parecchi anni vive a Gravedona, protagonista della", che verrà inaugurata venerdì prossimo a Villa Bernasconi di Cernobbio e rimarrà allestita fino al 12 maggio. L’evento fa parte della programmazione del Teatro Sociale di Como, il cui tema è "Hty" nelle sue diverse declinazioni artistiche e musicali. Curata da Luigi Cavadini e Chiara Garrone, lacostituisce, come scrive Chiara Garrone, "un percorso per immagini verso la conoscenza dell’uomo, uno stimolo per lo spettatore ad avventurarsi nella sfaccettata natura dell’animo umano e provocare delle domande, tra cui cosa significa oggi essere e sentirsie quali tracce l’uomo vuole lasciare dietro di sé".