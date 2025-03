Formiche.net - Una lunga stagione di tregua impone all’Italia la responsabilità della difesa

Siamo a pochi giorni dall’annuncio di una proposta per un tanto atteso cessate il fuoco in Ucraina; due mesi fa è stata raggiunta unaa Gaza. Da allora alcuni ostaggi israeliani catturati nel massacro del 7 ottobre sono stati scambiati con prigionieri di Hamas. Ad aprile, il presidente americano Donald Trump potrebbe volare in Cina per un vertice con il leader cinese Xi Jinping. In sintonia con la, potremmo affermare che la primavera è sbocciata, e, dopo tre anni di sangue e crescenti tensioni, dovremmo aspettarci la pace.Ma nulla sarebbe più ingannevole. L’Europa ha lanciato un piano di riarmo senza precedenti, di quasi 1 trilione di euro. Dovrebbe trasformare le forze armate europee in una vera macchina bellica. È prevista una cooperazione più stretta tra Unione europea, Regno Unito e Turchia all’internoNato.