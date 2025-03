Lanazione.it - Una giornata al cardiopalma. Strade e scantinati allagati. Evacuate due famiglie

Leggi su Lanazione.it

Prato, 15 marzo 2025 –allagate, fiumi e torrenti che superano i livelli di guardia, garage eche si riempiono di acqua. La grande paura è tornata. E un messaggio che ha fatto ripiombare nell’incubo: “State in casa, salite ai piani alti, limitate gli spostamenti allo stretto necessario”. A 16 mesi di distanza dall’alluvione che ha devastato Prato e la sua provincia, facendo due vittime, nulla è cambiato. E così è stato anche ieri quando l’allerta, a fine mattinata, da arancione è passata a rossa a causa delle incessanti piogge che non hanno mollato per un attimo, dalla notte precedente, facendo temere il peggio. La massima allerta ha spinto, addirittura, la sindaca Ilaria Bugetti (e a cascata gli altri sindaci della provincia) a disporre la chiusura di tutte le attività commerciali e d’improvviso la città si è ritrovata a rivivere il lockdown dei tempi più bui del Covid.