"Un uomo si è presentato vestito da chef e ha detto di volerci cantare una canzone, ma non era così": il disastroso regalo di nozze del patrigno fa infuriare la sposa

Su Reddit sono in molti a raccontare storie di matrimoni, dalla celebrazione delleai regali ricevuti. Ci sono sezioni dedicate al ‘tema’ che offrono una marea di racconti e, in questo caso, stiamo per riportarne uno diventato virale e ripreso dal Daily Mail. A scrivere è la. Il matrimonio si è celebrato 18 mesi fa ma lei pensa ancora al ‘fattaccio’: quale? Ildel suoche ha messo tutti in imbarazzo.Che ha fatto l’? “Il mioha deciso di fare una sorpresa a me e mio marito con uno ‘cantante a sorpresa’ durante il ricevimento. In pratica, unsi èda, dicendo di lavorare in cucina ma didedicare una. Peccato che non sia stata solo unama ben 30 minuti di esibizione in cui noi due e gli altri invitati eravamo basiti”.