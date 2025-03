Lanazione.it - Un premio alla carriera per Anna Visibelli e Chiara Salvagnoni

Arezzo, 15 marzo 2025 – Unsportiva per. Le due atlete dell’Alga Atletica Arezzo hanno entrambe annunciato il loro ritiro dall’attività agonistica al termine di un percorso in cui sono arrivate fino ai vertici nazionali, rispettivamente, di salto in lungo e getto del peso, vincendo medaglie tricolori e meritando convocazioni in maglia azzurra. La società aretina ha espresso la propria gratitudine nei confronti dinel corso della tradizionale festa sociale invernale dove è stato previsto anche un momento per ripercorrerne le principali affermazioni, per ringraziarle e per consegnare una targa celebrativa. «Queste due atlete - ha ribadito il presidente Stefano Arniani, - hanno contribuito a scrivere la storia dell’atletica leggera aretina».