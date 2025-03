Sbircialanotizia.it - Un posto al sole, trame UPAS di lunedì 17 marzo 2025: Ferri tenta un prestito da Gennaro, Rossella sprofonda nel dubbio

Leggi su Sbircialanotizia.it

Non capita ogni giorno di incrociare in ospedale qualcuno che sconvolge l’animo. Eppure,si troverà proprio lì, a guardare Fusco negli occhi, e sarà come se una voragine le si aprisse dentro. Noi avvertiamo tutto il suo turbamento, un senso di spaesamento che non la lascerà in pace. Nel frattempo,farà una mossa . L'articolo Unaldi17undanelè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.