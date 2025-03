Ilrestodelcarlino.it - Un maxi progetto per il borgo di Colbordolo. Caccia ai finanziamenti

Unper la rinascita didi Vallefoglia. Ilè la città natale di Giovanni Santi, il pittore noto anche per essere il padre di Raffaello Sanzio. E’ dove l’artista crebbe e da cui partì per trasferirsi a Urbino dopo l’arrivo delle truppe dei Montefeltro. Qui il ricordo del ruolo strategico della località durante il Medioevo e il Rinascimento è ancora molto vivo, il presente più complesso, come per altri borghi dell’entroterra, porta invece a richiedere per la città numerosi interventi di riqualificazione. "Abbiamo ottenuto un finanziamento statale di 70mila euro a fondo perduto per realizzare unper il recupero di aree problematiche – spiega il sindaco Palmiro Ucchielli – . La progettazione prevede numerosi interventi che abbiamo intenzione di realizzare e per questo stiamo partecipando ad un altro bando pubblico per ottenere un finanziamento di un milione e 500mila euro".