Rompipallone.it - Ultim’ora Zeman: ecco cosa filtra sulle condizioni dell’allenatore

Arrivano novità importanti per Zdenekdal Policlinico Gemelli di Roma dopo il malore accusato alla fine di febbraio.Zdenekha tenuto tutti con il fiato sospeso a seguito dell’ischemia cerebrale che lo fa colpito lo scorso 27 febbraio. Adesso però sono arrivate novitàsuedi salute ed è arrivato anche un annuncio che ha confermato quanto emerso.ha lasciato il reparto di terapia intensiva neurologica del Policlinico Gemelli di Roma, dove era stato ricoverato d’urgenza lo scorso 27 febbraio. Il 77enne boemo è ora stato trasferito in medicina riabilitativa e procederà con l’iter previsto per la riabilitazione appunto.cos’è stato annunciato a tal proposito.lascia la terapia intensiva: l’annuncio del Pescara scalda il cuoreSecondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, sono migliorate lediche ha appunto lasciato la terapia intensiva dopo il grande spavento di qualche settimana fa.