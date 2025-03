Sport.quotidiano.net - Ultimissime. Stacchiotti tra i pali. Giusti in panchina. Cavallari si adatta a fare l’esterno sinistro

Data la squalifica di Di Paola (2005), sarà un Siena decisamente rimaneggiato, quello che questo pomeriggio, al Franchi, affronterà il Terranuova Traiana. La prima novità riguarda già la porta dovecederà i guantoni: è infatti il giovane portiere, il 2006 scelto da mister Magrini per la sfida, con Suplja che partirà dallapronto, in caso, a entrare a gara in corso ("Se facessi giocare Elvaris non avrei cambi negli under, se non Carbè", le parole del tecnico bianconero). La linea difensiva sarà composta da Morosi (2004), che si riprenderà il posto sulla corsia destra dopo lo stop di San Giovanni Valdarno, Achy, Biancon eto, per l’occasione, al ruolo di terzino mancino. A centrocampo, il giocatore di esperienza, sarà il capitano Bianchi, affiancato da Farneti (2004) e Pescicani (2005).