Ultima chiamata Monza scontro salvezza col Parma Nesta | Dobbiamo solo vincere

Alessandroha giocato le finali più delicate che possa affrontare un calciatore. Altra pasta rispetto all’attualità, ma è per rendere il concetto: lui sa come si fa quando il pallone scotta, quando i punti contano, quando le possibilità si fermano a una senza spazio per i bonus. Insomma, quando l’asticella si alza. "E io non l’ho mai alzata così – risponde –, ma se vogliamo salvarci, contro ilnon possiamo né perdere, né pareggiare. Magari alzare l’asticella non va bene, ma adesso serve: è l’rispondere, altrimenti sarà finita". Coraggioso, diretto, in poche parole vero, come è sempre stato nonostante le difficoltà, anche quando la buona sorte gli è girata dalla parte opposta e veniva voglia di prendere e arrendersi. Lui no: è tornato perché ci crede, sa che l’impresa è così difficile che sembra servireun miracolo, ma pesa tutto.