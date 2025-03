Spazionapoli.it - UFFICIALE – I convocati di Di Francesco per il Napoli: rientro lampo per i lagunari!

Manca sempre meno alla prossima sfida di campionato tra Venezia e. A tal proposito, Eusebio Diha diramato l’elenco dei. L’ennesimo weekend di Serie A è iniziato nella giornata di ieri con l’anticipo tra Genoa e Lecce. Il tutto proseguirà nella giornata di oggi e non solo. Infatti, i grandi appuntamenti sono fissati per domani con le prime tre classificate della Serie A che saranno impegnate in partite tutt’altro che facili. Infatti, ilsarà impegnato in trasferta a Venezia, mentre domenica sera si giocherà il big match tra Atalanta e Inter.Idel Venezia: Direcupera OristanioL’attesa per la sfida tra Venezia eè molto alta. Le due squadre scenderanno in campo domani alle ore 12.30 allo stadio Pier Luigi Penzo in una partita tutt’altro che scontata.