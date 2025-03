Sololaroma.it - Udinese-Verona Streaming Gratis, dove vedere la gara di Serie A in Diretta Live

Leggi su Sololaroma.it

Il successo del Genoa sul Lecce ha aperto le danze di questa 29ª giornata diA, con il traguardo finale sempre più vicino. È tempo di rompere gli indugi, con le varie squadre pronte a darsi battaglia per i rispettivi obiettivi, e questo sabato 15 marzo si apre con due sfide che mettono in palio punti pesanti: in contemporanea a Monza-Parma, scendono in campo alla Bluenergy Arena, alle 15:00,, due realtà che, seppur partite entrambe ad agosto con la salvezza in mente, vivono ora momenti psicologici e situazioni di classifica completamente diversi.Oltre ogni più rosea aspettativa sta andando Kosta Runjaic, quell’allenatore esotico e sconosciuto che aveva fatto storcere il naso ai più, e che invece si sta rivelando conoscitore di calcio importante. Salvezza raggiunta con ampio anticipo, 10° posto a quota 40 punti e addirittura quella voglia di guardare un po’ più in là, sebbene l’Europa disti 6 punti e presenti una feroce concorrenza.