Udinese-Hellas Verona: i convocati di Zanetti

Mister Paoloha convocato 25 calciatori per, match valido per la 29a giornata della Serie A Enilive 2024/25, in programma oggi alle ore 15, al 'Bluenergy Stadium' di Udine. Daniliuc non sarà a disposizione a causa di un’infiammazione alla schiena.