UcrainaMeloni sente Bin Salman su pace

22.10 Conversazione telefonica tra Giorgia Meloni e il Principe Ereditario e Primo Ministro dell'Arabia Saudita, Mohamed binal Saud. "Alla luce del positivo esito dei colloqui tenutisi a Gedda a inizio settimana e a seguito della videoconferenza convocata dal Primo Ministro Starmer, i due leader -si legge in una nota di Palazzo Chigi- hanno discusso delle iniziative in corso e dell'impegno condiviso per unagiusta e duratura in Ucraina".Scambio di vedute anche sui recenti sviluppi nel Medio Oriente.