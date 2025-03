Unlimitednews.it - Ucraina, Zelensky “Inizi cammino pace, bisogna esercitare forti pressioni su Mosca”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Ho parlato all’incontro dei leader europei affermando che ilverso ladeveare incondizionatamente. E se la Russia non lo vuole, allorafinché non lo vuole.capisce una sola lingua”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyrparlare “con l’America, con il Presidente Trump, per aiutare a portare lapiù velocemente. Questo può accadere attraverso sanzioni complete,e costringendo la Russia a fare la”, ha aggiunto.-Foto Ipa/Agency-(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo