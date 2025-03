Ucraina Starmer | via a fase operativa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.30 "E' il tempo che le armi tacciano e che cessino gli attacchi barbarici della Russia" in. Lo ha detto il premier britannico Keira conclusione del vertice in videoconferenza della "Coalizione dei volenterosi" che comprende 25 Paesi sostenitori di Kiev. Secondo"l'è il partito della pace" mentre ha accusato Mosca di prendere tempo. Perla coalizione è pronta a "passare alla. I nostri militari si incontrano giovedì per implementare un piano robusto" per indurre Putin a trattare.