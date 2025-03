Iltempo.it - Ucraina, ore decisive. Trump: "Putin accetterà la tregua". Il caso Kursk

La proposta del presidente russo Vladimiralle truppe ucraine di deporre le armi nella regione diè ancora valida, ma il tempo per Kiev «si sta esaurendo». Lo ha riferito alla Tass il segretario del leader russo Dmitry Peskov. «Il loro tempo si sta accorciando, come la pelle di zigrino», ha detto facendo riferimento al romanzo di Honoré de Balzac. In altre parole, il tempo stringe. Per il l presidente Usa Donaldsiamo nelle ore. In una videointervista alla testata Full Measure di cui è stata pubblicata un'anticipazione su YouTube afferma che "stiamo trattando cone credo stia andando ragionevolmente bene. È una situazione molto complessa, una guerra tremenda. Penso cheil cessate fuoco. Ne sapremo un po' di più lunedì, speriamo che vada bene".