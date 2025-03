Metropolitanmagazine.it - Ucraina: oggi si riunisce la coalizione dei “volenterosi”, l’Italia è incerta

Keir Starmer convocheràuna seconda riunione dei leader mondiali, i cosiddetti “”, per discutere gli sviluppi riguardanti la guerra in, dopo un’altra frenetica settimana di trattative diplomatiche volte a convincere la Russia a sostenere un cessate il fuoco di 30 giorni .A differenza del primo summit del 2 marzo , l’incontro di quella che Starmer ha definito la “dei” si svolgerà virtualmente. Si prevede che la chiamata approfondirà il modo in cui i paesi possono aiutare l’militarmente e finanziariamente, nonché di valutare il supporto per qualsiasi futura possibile missione di mantenimento della pace.“Se la Russia finalmente si siede al tavolo, allora dobbiamo essere pronti a monitorare un cessate il fuoco per garantire che sia una pace seria e duratura”, ha detto Starmer in dichiarazioni rilasciate dal suo ufficio prima dell’incontro.