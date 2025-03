Ildifforme.it - Ucraina, l’allarme dei servizi segreti Usa: “Putin vuole ripristinare la Grande Madre Russia”

Leggi su Ildifforme.it

Laavrebbe quindi messo in atto una mistificazione in piena regola, convincendo l'Occidente delle sue buone intenzioni, mentre di fatto continuerebbe a tramare per ottenere ciò che realmente desideraL'articolodeiUsa: “la” proviene da Il Difforme.