Lapresse.it - Ucraina, Beppe Sala in piazza a Roma: “Guerra va combattuta per il bene dell’Europa”

“È la giornata di un’unione per l’Europa. Io sento l’Europa come mia patria come l’Italia dopodiché è un momento di decisioni non semplici” così il sindaco di Milanoall’arrivo indel Popolo aper la manifestazione ‘Unaper l’Europa’. “Come ho già detto in altre occasioni, io credo che questa sia unache, che ci piaccia o meno, vadaper il. Con le armi? Beh, i partigiani come l’hanno? Dopodiché accogliamo il pensiero di tutti e vedremo che sintesi troveremo”, aggiunge