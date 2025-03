Ilrestodelcarlino.it - Uccise la cugina, l’ergastolo ora è definitivo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Nessuno potrà mai restituirci Natalia. Ma, almeno, è stata presa una decisione giusta". Così i familiari della professoressa Chinni, dopo che diventa definitiva la condanna alper il suo assassino, Fabio Ferrari. L’insegnante in pensione è stata uccisa a 72 anni il 29 ottobre 2021 mentre stava sistemando la recinzione della sua proprietà a Santa Maria Villana di Gaggio Montano e ora è arrivata la sentenza della Cassazione che ha respinto il ricorso della difesa: fine pena mai per il cugino della vittima, Ferrari, che secondo l’accusa laper banali problemi di vicinato. Il 75enne era agli arresti domiciliari. I rapporti con laerano da tempo rovinati. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Chinni è stata uccisa da sette pallettoni sparati a bruciapelo, esplosi da un fucile illecitamente detenuto, arma che non è mai stata trovata.