Uccisa nel Pavese confessa il compagno

12.50 Hato ildella donna trovata morta strangolata in casa a Chignolo Po, nel. Era stata la figlia a dare l'allarme, perché non riusciva a mettersi in contatto con la 56enne. Nella casa nessun segno di effrazione e l'uomo non si trovava. Ore dopo, lo hanno rintracciato i Carabinieri nel Cremonese. Portato in caserma, hato ai militari di avere strangolato la compagna dopo una lite. Lui è il fratello dell'ex marito della donna.