Justcalcio.com - Tuttosport – il futuro Juve, Giuntoli e la rosa da 4°-5° posto…

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-14 23:15:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di:Sempre piuttosto in bilico ildi Thiago Motta sulla panchina dellantus nella prossima stagione, mentre sale il livello di tensione in vista di un finale di campionato incandescente e che si è complicato con l’ultima disastsconfitta contro l’Atalanta. La squadra bianconera ha proseguito l’avvicinamento alla trasferta di Firenze. Il condizionale è d’obbligo perché l’allerta rossa per il maltempo ha spinto il vicepresidente del consiglio comunale di Firenze, Alessandro Draghi, a rivolgere un appello alla sindaca Chiara Funaro chiedendo un rinvio della partita. Disputa o rinvio dipenderanno dall’evoluzione delle condizioni meteo. Guardando al fatto puramente sportivo, invece, dopo il pesante 4-0 subito domenica scorsa in casa contro Gasperini, l’obiettivo più realistico per lantus resta ora il quarto posto che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League.