Oasport.it - Tutti gli italiani a Miami nei tabelloni ATP e WTA. Musetti e Paolini i capofila

Si avvicina il momento della seconda parte del Sunshine Double, che andrà in scena in quel di. Non più, però, a Key Biscayne: da anni, infatti, a Crandon Park si è sostituito, per una querelle rimasta irrisolta e irrisolvibile, l’Hard Rock Stadium con i suoi dintorni, che dal 2019 ospita l’evento sulla costa più vicina all’Italia.Per quanto riguarda il circuito ATP, la situazione è (quasi) identica rispetto a Indian Wells, a partire dall’obbligata assenza di Jannik Sinner.degli azzurri è Lorenzo, dopo il quale c’è Matteo Berrettini, unico altro tricolore tra le teste di serie. In scena anche Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Mattia Bellucci (che, invece, a Indian Wells non era entrato “in tempo” ed è uscito nelle qualificazioni). Con loro la novità di Federico Cinà, che si è guadagnato una wild card per la sua prima vera volta tra i grandi, quasi un antipasto di ciò che sarà il futuro più prossimo.