Trump vuol prendersi la Groenlandia danese ma chiede aiuto alla Danimarca per ridurre il prezzo delle uova | Esportatene di più

Donaldcontinua a minacciare di“in un modo o nell’altro” la, territorio autonomo della. Ma nell’attesa non esita are a Copenaghen e ad altri Paesi europei – minacciati con lo spauracchio dei dazi – se possono aumentare l’export dinegli Usa per contenere i prezzi saliti alle stelle a causa dell’influenza aviaria. La Danish egg association, riporta la Reuters, ha ricevuto da un rappresentante del dipartimento dell’agricoltura statunitense in Europa una lettera che sonda la disponibilità diesportabili.L’associazioneha risposto che esaminerà la richiesta mae maggiori dettagli sulle condizioni dell’accordo. E ha fatto notare che al momento non esiste un surplus diin Europa. “C’è una carenza dia livello globale, poiché il consumo è in aumento e molti Paesi sono colpiti dall’influenza aviaria”, ha spiegato l’associazione.