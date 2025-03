Secoloditalia.it - Trump riapre la caccia ai terroristi: abbiamo interrotto la miserabile vita del capo dell’Isis in Iraq

Leggi su Secoloditalia.it

Il leaderin, Abdallah Makki Muslih al-Rufayi, alias Abou Khadijah, non sfuggirà più alla giustizia. L’annuncio della sua eliminazione è arrivato alle prime luci dell’alba direttamente dal Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), che in un comunicato ufficiale ha confermato che il terrorista, considerato il “vice del Califfo” e responsabile delle operazioni esterne del gruppo jihadista, è stato colpito da un attacco aereo di precisione nella provincia irachena di al-Anbar. La notizia, rilanciata dal presidente Donaldcome una vittoria, ha già fatto il giro del mondo.contro l’Isis: “Pace attraverso la forza”«Oggi il leader fuggitivoinè stato ucciso. È stato braccato senza sosta dai nostri intrepidi combattenti. La suaè stata interrotta, insieme a un altro membro, in coordinamento con il governo iracheno e il governo regionale curdo.