Trump-Putin Prove d’intesa

Le buone intenzioni sulla carta ci sono, tutto sta a vedere se siano sincere.apre alle trattative per una tregua, ma pone condizioni. Dall’altra parte, gli Stati Uniti vogliono dimostrazioni, se non di affidabilità, almeno di buona volontà. A differenza di quanto ha dichiarato il presidente, il colloquio con l’omologo Vladimirnon c’è ancora stato. Il segretario di Stato, Marco Rubio, ha ribadito quanto sia fondamentale che, in questo momento, sia Kiev sia Mosca facciano concessioni. "I negoziati – ha detto Rubio – che siano di affari, commercio o geopolitica, implicano che entrambe le parti cedano qualcosa, entrambe le parti facciano concessioni", ha detto Rubio. Ma mentre sulla disponibilità dell’Ucraina si può contare, anche perché si trova nella situazione più difficile, quella della Russia è tutta da vedere.