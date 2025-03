Ilfoglio.it - Trump ha fatto implodere la sinistra italiana

Sul tema della difesa dell'Europa, lato politico, lato parlamentare, la settimana che si chiude ha visto maturare due problematiche di colore opposto. La prima problematica riguarda la destra, naturalmente, dove ilismo di Salvini, preso poco sul serio dalla sua stessa maggioranza, sta spingendo la Lega verso un estremismoiano che lo stesso corpaccione della Lega vede con diffidenza. Risultato: il centrodestra è disunito, lo si vede, e lo è in particolar modo sulla politica estera, ma il centrodestra ha imparato a governare le sue divisioni, e alla fine essere poco uniti non è l'eccezione, a destra, ma è la norma, e con le norme alla fine un modo per andare avanti si trova. Quello che state leggendo è un estratto dalla newsletter del direttore Claudio Cerasa, La Situa. Potete iscrivervi qui, è semplice, è gratis A, invece, il tema della difesa dell'Ucraina ha creato tre divisioni difficilmente sanabili con un colpo di spugna.