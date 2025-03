Sbircialanotizia.it - Trump e Putin in trattativa sulla tregua in Ucraina: “Accordo possibile”

Donald, in un’intervista rilasciata a Full Measure e anticipata su piattaforme come X e YouTube, ha dichiarato che sono in corso negoziati con il leader russo Vladimir. L’ex presidente ha sottolineato che la situazione è estremamente complessa e che il conflitto in, definito una “terribile guerra sanguinosa”, non sarebbe mai dovuto iniziare. . L'articoloinin: “” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.