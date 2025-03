It.insideover.com - Trump all’attacco degli Houthi: gli Usa bombardano lo Yemen con un occhio all’Iran

Sono partiti nella serata di sabato 15 marzo i più massicci raid aerei e navali del secondo mandato di Donald, che ha annunciato di aver ordinato incursioni aeree sulle aree dellooccupate dai ribelli, contro cui gli Stati Uniti hanno iniziato incursioni a partire dal gennaio 2024.rilancia l’operazione Prosperity Guardian varata dal predecessore Joe Biden assieme al Regno Unito per colpire le postazioni dei ribelli del gruppo sciita vicino. L’attacco ordinato dainQuest’ultimo ha lanciato a lungo operazioni contro il traffico navale nel Mar Rosso, contribuendo a distorcere il commercio globale tra l’ottobre del 2023 e il marzo dello scorso anno in risposta alle operazioni di Israele a Gaza. Nei giorni scorsi gliavevano annunciato nuove operazioni in risposta al bloccoaiuti umanitari nella Striscia di Gaza da parte di Israele.