Ilgiorno.it - Trovata morta nel bagno, al marito di Ramona Rinaldi tolta un’arma dopo le segnalazioni di parenti

Veniano (Como) – Qualche mese fa, i carabinieri di Appiano Gentile avevano tolto a Daniele Re una pistola, e revocato il permesso di detenzione dell’arma per uso sportivo. Era accaduto lo scorso autunno, quando i militari avevano ricevuto alcunedae persone a lui vicine, ma non dalla moglie, che l’uomo stava attraversando un periodo di irrequietezza emotiva. Si era licenziato dal lavoro in una grossa catena commerciale, senza più trovare un’altra occupazione. Un episodio che è stato inserito nella lista di condotte ritenute allarmanti, che hanno spinto idia convincersi che la donna non si è suicidata. Ma a motivare più di ogni altra cosa quest’idea, è la totale assenza di motivi, problemi, criticità presenti nella vita della trentanovenne,senza vita la mattina del 21 febbraio neldella sua abitazione di Vicolo Pozzo 12 a Veniano.