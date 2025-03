Ilfattoquotidiano.it - Trovare la taglia giusta? Sempre più complicato. Ma qualcosa sta cambiando: 5 brand che stanno rivoluzionando il sistema

Nella giornata dedicata alla sensibilizzazione sul tema dei Dca, disturbi del comportamento alimentare, vale la pena parlare di quanto le taglie degli abiti, soprattutto nel fast fashion, possano pesare anche a questo livello. Ormai lo sappiamo: ildelle taglie, così come lo conosciamo, spesso crea più frustrazione che altro e sembra non andar bene a nessuno. Molti designer peròcercando sistemi alternativi per abbracciare più fisicità, e quindi clienti, possibili. Diversi metodi con un unico mantra: sono i vestiti che devono adattarsi ai corpi, non il contrario.Com’è nato ildelle taglie – Siamo così abituati alprogressivo delle taglie da non ricordarci che non èstato così: è stato disegnato a tavolino con la nascita del pronto moda e della produzione industriale degli abiti.