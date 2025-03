Ilrestodelcarlino.it - Troppo pochi bambini iscritti. Chiude la materna ‘Santa Dorotea’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nella prossima estate, dopo novant’anni di attività,rà il centro per l’infanzia Santa Dorotea di Casola Valsenio. Lo ha annunciato nel corso della messa l’arciprete Euterio Spoglianti, direttore della scuola paritaria che oggi ospita 14da uno a sei anni. "È una decisione sofferta – spiega don Euterio – ma non è più economicamente sostenibile proseguire l’attività. Il calo delle nascite degli ultimi quattro anni non permette la sopravvivenza nel nostro comune di due scuole dell’infanzia: la nostra e il centro per l’infanzia ‘Lo scoiattolo’ che comprende l’asilo nido comunale e la scuolastatale. Un minor numero di nascite comporta un calo delle iscrizioni a fronte delle stesse o maggiori spese, a cui si aggiunge una diminuzione del sostegno delle convenzioni pubbliche legate al calo demografico.