Troppi mariti. Quando gli uomini spariscono in soffitta e ne arriva uno nuovo di zecca

La vita sentimentale di tutti quelli in età da innamorarsi stabilmente è diventata un pendolo pericolante tra “non trovo nessuno” e il “ne trovo mille sulle app, ma sono tutti casi umani”. Lauren, la protagonista di I, di Holly Gramazio, ha trent’anni, vive a Londra, rientra di notte nel suo appartamento e trova un uomo ad aspettarla.era uscita di casa lui non c’era. Lauren era single, un paio di ore prima. Non c’era nessun marito. Holly Gramazio ha avuto una di quelle idee (sfolgoranti) che sanno raccontare questi tempi, le storie sperimentali che sembravano andate perse dopo la rivoluzione del realismo, l’autofiction, e il paradiso delle storie comuni a corto raggio. Iè un romanzo di quelli con la tassa d’ingresso e un patto di lealtà: il lettore sospende l’incredulità, lo scrittore in cambio lo accompagna a capire qualcosa di