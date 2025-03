Oasport.it - Tripletta svizzera nel gigante di Hafjell, Odermatt vince la quarta Coppa del Mondo generale. Italia inesistente

Laconquista anche. Straordinaria impresa della squadra elvetica nelin Norvegia, con gli svizzeri che hanno monopolizzato il podio, firmando unache mancava nella specialità dal 1983 (gara di Adelboden). A trionfare è stato Loic Meillard, che ha preceduto i compagni di squadra Marcoe Thomas Tumler.Una festa che va a completarsi anche con l’aritmetica conquista delladeldi Marco. Si tratta dellasfera di cristallo consecutiva per il fenomeno svizzero, che si porta a casa anche quella die pure questa è ladi fila. Un dominio assoluto quello del nativo di Buochs, che non sembra davvero avere rivali, in una stagione nella quale ha vinto anche ladi superG ed è ormai prossimo a trionfare anche nella classifica di discesa.