Bergamonews.it - Treviglio, la Lega prende le distanze da Forza Italia? A rischio l’asse del centrodestra

Leggi su Bergamonews.it

. Da una parte c’è chi dice che è ancora presto per pensarci, dall’altra chi invece se ne cura eccome. La partita delle amministrative, fatto salvo per quelle che riguardano i tre Comuni commissariati che andranno al voto il 25 e il 26 maggio, comincia a scaldare i motori e a scaldare i cuori, almeno quelli dei politici di casa nostra, sono soprattutto le partite che riguardano la Bassa.in testa.La città di oltre 31mila abitanti fa gola a molti e non solo nell’alveo della maggioranza uscente. Roccaforte del, con un sindaco dellauscente, Juri Imeri, è nel mirino non solo del Carroccio, che vorrebbe continuare a sedere sulla poltrona più ambita, ma anche degli altri componenti della coalizione.Fratelli d’sarebbe pronta a valutare l’ipotesi di Andrea Cologno, oggi presidente del Consiglio comunale, e non disdegna il nome di Valentina Tugnoli, assessore al Bilancio e vice del coordinatore provinciale Andrea Tremaglia.